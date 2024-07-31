Broke Boys в серии пенальти обыграли «Квант» и вышли во второй раунд Кубка России

Broke Boys в матче первого раунда FONBET Кубка России дома обыграли в серии пенальти «Квант» со счетом 2:1.

В основное время на гол защитника гостей Дмитрий Демина команда из медиалиги ответила точным ударом Евгения Плешко. В серии пенальти точнее были Broke Boys — 4:2.

В другом матче «Биолог-Новокубанск» обыграл «Нарт» со счетом 2:1.

Broke Boys и «Биолог-Новокубанск» вышли во второй квалификационный раунд Кубка России.