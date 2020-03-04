Бранислав Иванович: «Хотим добраться до трофея»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович подвел итоги матча 1/4 финала Олимп-Кубка России против «Ахмата» (2:1 д.в.).

— Да, я думаю, мы сыграли очень хорошо. Мы пропустили, это раскрыло игру. Сыграли достаточно хорошо, особенно второй тайм, — цитирует Ивановича сайт «Зенита». — Сегодня было много борьбы, но мы справились, выиграли и заслужили право сыграть в следующем раунде.

— Что встряхнуло команду больше: гол «Ахмата» или разговор, который был между игроками?

— Я думаю, что в таких матчах один гол все меняет. Когда мы пропустили, начали больше двигаться, больше играть в футбол, брать игру на себя. Конечно, было тяжело сравнять счет, потом стало полегче. Я думаю, что сегдня мы добились победы как команда.

— В экстра-таймах время текло медленно?

— Нормально. Когда случаются такие ситуации, ты концентрируешься на всех мелочах, на движении, поэтому время текло как обычно.

— Эта победа встряхнула команду в целом?

— Да, и это очень важно. Я уже говорил после игры с «Локомотивом», что после большого перерыва всегда нужны одна-две игры, чтобы вернуться в форму, набрать. Товарищеские матчи — это совсем по-другому. Думаю, что сегодня мы набрали форму и чувствуем себя на поле гораздо лучше.

— Видели момент с пенальти? Ваше мнение по поводу нарушения?

— Видел на поле, повтор не смотрел. Сегодня был VAR, он сказал, что пенальти был, хотя Оздоев говорил по-другому.

— «Зенит» может встретиться с ЦСКА или «Спартаком». Кого больше хотите видеть в полуфинале?

?— Подождем, ничего не можем желать. Это не зависит от нас. Понятно, что со «Спартаком» мы точно будем играть дома, но так или иначе мыбудем готовы к любому сопернику. Мы должны сыграть на нашем уровне, мы хотим добраться до трофея. Для нас это важно, будем бороться до конца.



— Можно ли сказать, что «Зенит» вышел в полуфинал благодаря Юрию Жиркову?

— Да, Юра молодец, играл сегодня очень хорошо, поменял игру в нашу пользу. Думаю, что благодаря ему мы прошли в полуфинал.