Болельщиков ЦСКА после матча со «Спартаком» час держали на стадионе и показывали «Остров сокровищ»

Болельщиков ЦСКА после матча 1/4 финала Олимп-Кубка России против «Спартака» (2:3 д.в.) час не выпускали со стадиона. Об этом сообщил комментатор Михаил Моссаковский. По его словам, открыли гостевой сектор только в 23.09, до этого поклонникам армейцев показывали «Остров сокровищ».

Моссаковский не уточнил, о какой экранизации повести Роберта Льюиса Стивенсона идет речь.