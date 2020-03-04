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Болельщиков ЦСКА после матча со «Спартаком» час держали на стадионе и показывали «Остров сокровищ»

4 марта 2020, 23:20

Болельщиков ЦСКА после матча 1/4 финала Олимп-Кубка России против «Спартака» (2:3 д.в.) час не выпускали со стадиона. Об этом сообщил комментатор Михаил Моссаковский. По его словам, открыли гостевой сектор только в 23.09, до этого поклонникам армейцев показывали «Остров сокровищ».

Моссаковский не уточнил, о какой экранизации повести Роберта Льюиса Стивенсона идет речь.

Спартак — ЦСКА

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: 1/4 финала Кубка-2019/2020. «Спартак» — ЦСКА и другие матчи




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