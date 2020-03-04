Болельщиков ЦСКА после матча со «Спартаком» час держали на стадионе и показывали «Остров сокровищ»
4 марта 2020, 23:20
Болельщиков ЦСКА после матча 1/4 финала Олимп-Кубка России против «Спартака» (2:3 д.в.) час не выпускали со стадиона. Об этом сообщил комментатор Михаил Моссаковский. По его словам, открыли гостевой сектор только в 23.09, до этого поклонникам армейцев показывали «Остров сокровищ».
Моссаковский не уточнил, о какой экранизации повести Роберта Льюиса Стивенсона идет речь.
Игра закончилась в 22:09. Прошёл ровно час. Гостевой сектор только начали выпускать. Болельщики ЦСКА смотрят «Остров сокровищ».— Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) March 4, 2020
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