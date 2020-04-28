Билялетдинов считает, что нельзя отказываться от Кубка России на будущий сезон

Российский тренер Ринат Билялетдинов считает, что отказываться от национального Кубка на следующий сезон нельзя. Ранее стало известно, что из-за плотности календаря придется не проводить розыгрыш турнира.

— На мой взгляд, нельзя отказываться от Кубка России на будущий сезон, — цитируют «Известия» Билялетдинова. — Мы несколько лет думали о том, как повысить статус этого турнира, отдали прямую путевку в Лигу Европы его победителю, а теперь готовы отказаться от него, как будто это второсортный розыгрыш. Лучше играть в более плотном режиме, но сохранить Кубок.