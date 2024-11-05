Батраков о победе «Локомотива» над «Динамо»: «Спасибо болельщикам, что гнали нас вперед»
Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков прокомментировал победу над «Динамо» (2:1) в первом матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.
— Все хорошо. Хочу поблагодарить всех игроков за матч.
— По атмосфере казалось, что вы играли дома.
— Спасибо большое болельщикам, что гнали нас вперед. Было очень приятно играть.
— У тебя было повреждение в матче с «Зенитом». Как себя чувствуешь?
— Казалось, что серьезное по картинке. Но все обошлось.
— Нужно ли было показывать красную карточку игроку «Зенита» в том эпизоде?
— Не мне судить. Все обсуждали мою возможную вторую желтую, а этот момент — нет. Значит, так надо. Это уже прошло.
Ответная встреча между командами пройдет 28 ноября.
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