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Батраков о победе «Локомотива» над «Динамо»: «Спасибо болельщикам, что гнали нас вперед»

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков прокомментировал победу над «Динамо» (2:1) в первом матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Все хорошо. Хочу поблагодарить всех игроков за матч.

— По атмосфере казалось, что вы играли дома.

— Спасибо большое болельщикам, что гнали нас вперед. Было очень приятно играть.

— У тебя было повреждение в матче с «Зенитом». Как себя чувствуешь?

— Казалось, что серьезное по картинке. Но все обошлось.

— Нужно ли было показывать красную карточку игроку «Зенита» в том эпизоде?

— Не мне судить. Все обсуждали мою возможную вторую желтую, а этот момент — нет. Значит, так надо. Это уже прошло.

Ответная встреча между командами пройдет 28 ноября.

Алексей Батраков
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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