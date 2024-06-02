Началась прямая трансляция финального матча Кубка России между калининградской «Балтикой» и «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Решающая встреча проходит на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» уже стартовала текстовая онлайн-трансляция противостояния. Ключевые события игры «Балтика» — «Зенит» доступны в матч-центре на нашем сайте. Подключиться к бесплатному эфиру можно на телеканале «Матч ТВ» и его сайте matchtv.ru. Также трансляция доступна на платных онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko.

Калининградская команда — первый клуб-финалист в истории турнира, который официально покинул премьер-лигу.

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