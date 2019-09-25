Стали известны составы «Балтики» и «Локомотива» на матч 1/16 финала Олимп-Кубка России. Место в воротах железнодорожников займет Антон Коченков.

«Балтика»: Бориско, Тишкин, Плопа, Мещанинов, Дудиев, Альшин, Кашчелан, Казаев, Глушков, Маркин, Аллеф.

Запасные — Черчесов, Латышонок, Маклаков, Алибеков, Наилсон, Шаваев, Макарчук, Жиронкин, Кисиль.

«Локомотив»: Коченков, Кверквелия, Идову, Рыбус, Мурило, Коломейцев, Рыбчинский, Куликов, Тугарев, Джорджевич, Эдер.

Запасные — Медведев, Живоглядов, Самохвалов, Дорофеев, Магкеев, Мухин, Титков.

Матч начнется в 21.30 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.

Трансляция матча «Балтика» — «Локомотив»