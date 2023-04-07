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Сегодня, 15:33

Бальде объяснил празднование гола жестом «часы»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий московского «Спартака» Кейта Бальде рассказал, почему отпраздновал гол жестом «часы» в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Уралом» (1:2).

«Почему отпраздновал гол жестом «часы»? Я хотел сказать, что мое время пришло. Много работал, чтобы помогать команде, — я хочу забивать. Мой час пришел», — приводит слова Бальде «Чемпионат».

«Спартак» уступил по сумме двух матчей (2:3) и отправился в нижнюю сетку Пути регионов.

В матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России «Спартак» встретится с тольяттинским «Акроном». Ранее соперник красно-белых прошёл московское «Динамо». «Акрон» одержал победу в серии пенальти (4:1). Основное время матча завершилось вничью — 0:0.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5059481-forvard-spartaka-balde-obyasnil-prazdnovanie-gola-zhestom-chasy-v-matche-s-uralom.html
Кейта Бальде
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Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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