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Сегодня, 21:06

«Арсенал» — «Родина»: в пользу туляков не назначен пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Эпизод в матче Кубка России «Арсенал» Тула — «Родина».
Фото «СЭ»
Эпизод в матче Кубка России «Арсенал» Тула — «Родина».
Фото «СЭ»
Эпизод в матче Кубка России «Арсенал» Тула — «Родина».
Фото «СЭ»
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На 67-й минуте матча 5-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России «Арсенал» — «Родина» (1:2) арбитр Герман Коваленко при счете 1:1 не увидел контакт мяча с правой рукой Александра Клещенко и ошибочно не назначил пенальти в ворота гостей.

В том эпизоде после удара Владислава Пантелеева, как видно на повторах, защитник «Родины» действительно отставил руку назад и сыграл ей в мяч, изменив траекторию его полета. Тульские футболисты попытались убедить судью, что нарушены правила, но тот воздержался от назначения 11-метрового удара.

Видеоассистенты на игре в Туле не работали. Местная команда в итоге проиграла.

Эпизод в матче Кубка России «Арсенал» Тула — «Родина».
Фото «СЭ»
Эпизод в матче Кубка России «Арсенал» Тула — «Родина».
Фото «СЭ»

Эпизод в матче Кубка России «Арсенал» Тула — «Родина».
Фото «СЭ»
Кубок России
ФК Арсенал (Тула)
ФК Родина
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