Анатолий Мещеряков: "Кубковая игра с "Ростовом" будет очень тяжелой"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков​ перед ответным матчем 1/2 финала ОЛИМП – Кубка России против "Ростова" отметил, что игра будет тяжелой. В первой встрече была зафиксирована ничья (2:2).

– Кубковая игра с "Ростовом" будет очень тяжелой, – цитируют "Известия" Мещерякова. – Естественно, мы надеемся на победу в этом матче, а дальше посмотрим.

"Ростов" – "Локомотив": ОЛИМП – Кубок России, 1/2 финала, 15 мая 2019, онлайн-трансляция, начало – 19.30 (мск)