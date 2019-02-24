Александр Гацкан: "Игра с "Краснодаром" - матч года"

Полузащитник "Ростова" Александр Гацкан подчеркнул большую важность ответного матча 1/4 финала Олимп-Кубка России против "Краснодара".

- В одной из социальных сетей ты написал, что игра против "Краснодара" – матч года.

- Я правда так считаю. Если мы пройдем дальше, то у нас будет хороший шанс добраться до финала Кубка. Сейчас важно сконцентрироваться на этом матче.

- Ждешь полный стадион?

- Хотелось бы повторения игры с "Рубином". Чтобы собралось 40 тысяч на трибунах, а нас гнали вперед, - цитирует футболиста официальный сайт клуба.

Матч "Ростов" - "Краснодар" начнется в 19.00 по московскому времени. Первая игра завершилась вничью (2:2).