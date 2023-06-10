Алдонин: «ЦСКА является фаворитом перед суперфиналом Кубка России»

Экс-игрок сборной России Евгений Алдонин рассказал, какие футболисты могут стать главными героями суперфинала FONBET Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА.

«В «Краснодаре» определяет игру связка Сперцяна и Кордоба. А у ЦСКА ключевыми игроками в нынешнем сезоне являются Обляков и Чалов. В грядущем матче действия именно этих связок могут стать определяющими.

Соглашусь, что ЦСКА является фаворитом перед этой игрой. ЦСКА выглядел по сезону сильнее. Но последних матчах, тем более против «Ростова», «Краснодар» очень серьезно выглядел. Будет хорошее противостояние, которое должно закончиться чьей-то победой, понятно, но больше уповаю на то, что будет отличный футбол», — цитирует KP.RU Алдонина.

Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится 11 июня на стадионе «Лужники». Начало — в 17.00 по московскому времени.