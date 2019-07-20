"Алания" вышла в 1/128 Кубка

"Алания" в матче 1/256 Олимп-Кубка России победила команду "Вайнах" со счетом 3:1.
Олимп – Кубок России
1/256 финала
"Лада-Тольятти" (Тольятти) – "Акрон" (Тольятти) – 1:3 (0:2)
Голы: Мелихов, 4 (0:1). Малаховский, 45+1 (0:2). Строганов, 49 – с пенальти (1:2). Мелихов, 88 (1:3).
"Химик-Август" (Вурнары) – "Лада" (Димитровград) – 2:0 (1:0)
Голы: Бурмаков, 16 (1:0). Бычков, 59 (2:0).
"Легион Динамо" (Махачкала) – "Махачкала" – 3:0 (2:0)
Голы: Мохаммад, 45+2 (1:0). Ибрагимов, 45+2 (2:0). Магомедов, 85 (3:0).
"Строгино" (Москва) – "Родина" (Москва) – 2:3 (0:1)
"Вайнах" (Шали) – "Алания" (Владикавказ) – 1:3 (0:2)
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/cup/2019-2020/256/
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