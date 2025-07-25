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25 июля 2025, 14:15

Трофи-тур пройдет в Ростове-на-Дону перед стартом сезона FONBET Кубка России

Трофей FONBET Кубка России по футболу.

Трофей главного российского футбольного турнира будет доставлен из Ставрополя в Ростов-на-Дону. Кубок побывает в знаковых местах города и будет представлен на стадионе 30 июля в день матча первого раунда Пути РПЛ «Ростов» — «Спартак».

Сопровождать трофей FONBET Кубка России будут амбассадоры РФС обладатель Кубка страны в составе «Ростова» Тимофей Калачёв и чемпион России, бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков. Автопробег кубка по маршруту Ставрополь — Ростов-на-Дону пройдёт при поддержке компании «АВТОВАЗ» на автомобилях LADA Vesta, украшенных символикой FONBET Кубка России.

Перед матчем «Ростов» — «Спартак» трофей будет выставлен на стадионе «Ростов Арена». Там же состоится фото- и автограф-сессия амбассадоров РФС. О месте и начале будет сообщено дополнительно в социальных сетях FONBET Кубка России.

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