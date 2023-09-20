Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 16:27

«Ахмат» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч FONBET Кубка России

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Зенита» на матч 4-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Ахмат»: Опарин, Уциев, Челикович, Быстров, Гбамбле, Камилов, Харин, Олейкниов, Швец, Ковачев, Конате.

Запасные: Ташаев, Шелия, Араужо, Ахмедов, Богосавац, Волков, Тодорович, Камило, Бериша, Мацуев, Агаларов, Ильин.

«Зенит»: Васютин,Круговой, Эракович, Алип, Ренан, Сутормин, Коваленко, Ерохин, Ду Кейрос, Васильев, Сергеев.

Запасные: Адамов, Кержаков, Фернандес, Чистяков, Москаленчик, Черный, Сантос, Клаудиньо, Мантуан, Саусь, Изидор, Кассьера.

Матч пройдет на стадионе «Ахмат Арена». Начало — в 17:15 по московскому времени.

Владимир Федотов, Валерий Карпин, Сергей Семак. ЦСКА против «Сочи», матчи «Зенита» и «Ростова»: онлайн-трансляция дня Кубка России
Кубок России. Группа C
20 сент, 17:15. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Зенит

Кубок России
ФК Ахмат
ФК Зенит
1
3
Читайте также
Олигархи КХЛ мечтают забрать у китайцев американского вратаря. Но он не продается
Лучшие арбитры России: они готовы судить матчи УЕФА прямо сейчас
Собянин поручил правительству Москвы повысить доплату к пенсии в 2024 году
Президент Польши Дуда сравнил Украину с утопающим
Блогер Даня Милохин рассказал о своем страхе из-за новостей о его розыске
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
«Ахмат» — «Зенит»: Кассьерра забил затылком вывел гостей вперед
Матчи «Зенита» и «Ростова», ЦСКА победил «Сочи» в серии пенальти: онлайн-трансляция дня Кубка России
ЦСКА разбудил 17-летний Глебов, а Тороп сыграл по стандартам Акинфеева
«Ахмат» — «Зенит»: Сергеев сравнял счет, сделав дубль за шесть минут
«Рубин» — «Ростов»: дебютант Игнатов вывел гостей вперед
Точилин назвал неожиданной отставку Хохлова из «Сочи»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Осинькин сообщил, что получившего черепно-мозговую травму Ушакова могут скоро перевезти в Самару

«Пари НН» — «Спартак»: в ворота гостей правильно не назначен пенальти, оснований для удаления Чернова нет
Новости
RSS RSS
Все новости