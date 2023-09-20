Осинькин сообщил, что получившего черепно-мозговую травму Ушакова могут скоро перевезти в Самару

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о состоянии здоровья полузащитника Егора Ушакова.

Во вторник, 19 сентября, Ушаков получил черепно-мозговую травму в первом тайме выездного матча 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Балтики» (2:1). В перерыве футболисту вызвали скорую помощь и доставили в одну из калининградских больниц.

«Егор пока остался в Калининграде. Завтра посмотрим на его состояние. Если все будет хорошо, перевезем его в Самару. На сегодня ему запретили перелеты. Если состояние улучшится, то разрешат его перевезти», — приводит «РБ Спорт» слова Осинькина.

Ушаков перешел в «Крылья Советов» на правах аренды из ЦСКА 13 сентября. Матч против «Балтики» стал для него вторым в составе самарского клуба.