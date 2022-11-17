Агузаров: «Тедеев — идеальный тренер для сборной России в будущем»

Спортивный менеджер Алан Агузаров в интервью «СЭ» высказался о работе главного тренера «Алании» Заура Тедеева.

— Есть ли вклад Габулова и Гогниева в развитие «Алании»?

— Они сделали очень многое для клуба! Габулов — на первых порах возрождения «Алании», Гогниев — до последнего момента. Его уход произошел буквально за месяц до старта сезона. Оба являются знаковыми людьми для осетинского футбола и Осетии в целом. Сложно спорить с тем, что он очень эмоционален, и футболистом был таким же. Но это его отличительная черта, которая ему порой мешает, не спорю. Но он искренен в своих эмоциях и это точно заслуживает уважения! Лично меня это цепляет!

После периода работы в «Химках» Габулов пока взял паузу, но уверен, что она будет недолгой. Большой профессионал и сильный менеджер, для которого на первом месте всегда стратегия развития и правильный баланс.

— После Гогниева «Аланию» возглавил Тедеев.

— Очень сильный тренер, знаю его около семи лет. За эти годы он проделал колоссальную работу над собой! Это системный специалист, для которого нет мелочей. Максимум через год-два о нем будет знать вся футбольная Россия. Как бы сейчас это громко ни звучало, но в будущем это идеальный тренер для сборной России. Запомните мои слова. За последние месяцы уже несколько клубов РПЛ интересовались у меня Зауром, но все его мысли сейчас с «Аланией» и с решением задачи по выходу в премьер-лигу. А там мы сильно пошумим, не сомневайтесь!