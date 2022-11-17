Полузащитник «Динамо» Норманн будет готовиться в общей группе к матчам Кубка России

В пресс-службе «Динамо» рассказали, что полузащитник команды Матиас Норманн будет готовиться в общей группе к матчам пятого и шестого туров группового этапа Кубка России с «Ахматом» и «Оренбургом».

Сообщалось, что футболист пропустит около месяца из-за вывиха левого плеча.

«Матиас Норманн будет готовиться в общей группе к кубковым матчам с «Ахматом» и «Оренбургом», — рассказали ТАСС в пресс-службе «Динамо».

23 ноября бело-голубые сыграют на выезде с «Ахматом», 27-го — с «Оренбургом».