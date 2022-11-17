Футбол
Кубок России
Новости
Путь РПЛ. Групповой раунд Путь регионов Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 14:01

Полузащитник «Динамо» Норманн будет готовиться в общей группе к матчам Кубка России

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

В пресс-службе «Динамо» рассказали, что полузащитник команды Матиас Норманн будет готовиться в общей группе к матчам пятого и шестого туров группового этапа Кубка России с «Ахматом» и «Оренбургом».

Сообщалось, что футболист пропустит около месяца из-за вывиха левого плеча.

«Матиас Норманн будет готовиться в общей группе к кубковым матчам с «Ахматом» и «Оренбургом», — рассказали ТАСС в пресс-службе «Динамо».

23 ноября бело-голубые сыграют на выезде с «Ахматом», 27-го — с «Оренбургом».

Источник: https://tass.ru/sport/16355283
Матиас Норманн
ФК Динамо (Москва)
1
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
О его подвиге молчали шесть лет. Советский пловец спас 20 человек из тонущего троллейбуса
Мама заставила своих детей не драться друг против друга в НХЛ. История хоккейной семьи Ткачак
В Гаагском суде заявили, что сбивший MH17 «Бук» был запущен со стороны Первомайского
Пожар на рынке «Садовод» в Москве ликвидировали
С обратной стороны медалей: что сделал Александр Горшков для фигурного катания
Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агузаров: «Тедеев — идеальный тренер для сборной России в будущем»

Защитник «Урала» Филипенко может пропустить оставшиеся матчи Кубка России
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости