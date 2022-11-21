Агент Карраскаля рассказал, когда футболист вернется в расположение ЦСКА из сборной Колумбии

Футбольный агент Мартин Родригес сообщил, когда полузащитник Хорхе Карраскаль вернется в расположение московского ЦСКА из сборной Колумбии.

«Хорхе еще не вернулся в Москву. Он прилетит завтра и вернется в расположение ЦСКА. Карраскаль в полном порядке», — цитирует Родригеса Sport24.

Завтра, 22 октября, ЦСКА в гостях встретится с «Уралом» в групповом турнире Кубка России. Начало — в 15.00 (мск).

В 16 матчах РПЛ футболист забил 5 голов и сделал 2 ассиста.