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Сегодня, 15:24

Агент Карраскаля рассказал, когда футболист вернется в расположение ЦСКА из сборной Колумбии

Виктория Кравченко
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Футбольный агент Мартин Родригес сообщил, когда полузащитник Хорхе Карраскаль вернется в расположение московского ЦСКА из сборной Колумбии.

«Хорхе еще не вернулся в Москву. Он прилетит завтра и вернется в расположение ЦСКА. Карраскаль в полном порядке», — цитирует Родригеса Sport24.

Завтра, 22 октября, ЦСКА в гостях встретится с «Уралом» в групповом турнире Кубка России. Начало — в 15.00 (мск).

В 16 матчах РПЛ футболист забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-21-agent-karraskalya-rasskazal-kogda-futbolist-vernetsya-v-raspolozheniye-tsska-iz-sbornoy-kolumbii

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