Сильянов и Песьяков отправятся с командой на матч против «Оренбурга»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника «Ростова» Александра Сильянова, рассказал «СЭ» о состоянии игрока.

«Хромает меньше. Сейчас Сильянов находится в расположении команды. Там будет определяться стратегия и тактика лечения, диагностирования. И прочее-прочее. Он с командой, с «Ростовом». Летит в составе команды в Оренбург на кубковый матч. Принято решение главным тренером и медицинским штабом — Саша Сильянов и Сергей Песьяков отправляются с командой на игру, где проходят лечение, восстановление, процедуры», — сказал Шпинев «СЭ».

Сильянов получил травму во втором тайме товарищеского матча против Узбекистана (0:0) и был заменен. Поле он покидал с помощью медицинского персонала.