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Сегодня, 15:06

Сильянов и Песьяков отправятся с командой на матч против «Оренбурга»

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Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника «Ростова» Александра Сильянова, рассказал «СЭ» о состоянии игрока.

«Хромает меньше. Сейчас Сильянов находится в расположении команды. Там будет определяться стратегия и тактика лечения, диагностирования. И прочее-прочее. Он с командой, с «Ростовом». Летит в составе команды в Оренбург на кубковый матч. Принято решение главным тренером и медицинским штабом — Саша Сильянов и Сергей Песьяков отправляются с командой на игру, где проходят лечение, восстановление, процедуры», — сказал Шпинев «СЭ».

Сильянов получил травму во втором тайме товарищеского матча против Узбекистана (0:0) и был заменен. Поле он покидал с помощью медицинского персонала.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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