Абена: «Перешел в «Спартак» из-за тренера»

Защитник московского «Спартака» Миенти Абена рассказал, почему решил переехать в Россию.

— Основной фактор — тренер. У нас были хорошие отношения. Когда со мной связались, я долго не думал. Конкуренция? Это абсолютно нормально. Это позволяет тебе расти. Я боец, у меня сильный дух, и я всегда иду вперед. Это мой стиль игры.

— Какая ваша цель здесь при отсутствии еврокубков?

— Если бы я думал об этом, меня бы здесь не было. Я приехал сюда ради тренера. Но ни чуть не пожалел о своем решении. Уже выучил слова «спасибо» и «хорошо», но я выучу больше и возможно буду общаться без переводчика.

— Вы взяли 14-й номер. Знаете, у кого он был до вас?

— Я всегда стараюсь взять этот номер, потому что это день рождения моего брата. Когда узнал, что это номер легендарного капитана, я был польщен. Ответственность? Дополнительной ответственности нет, потому что она и так всегда присутствует. Он оставил свой след, мы здесь, чтобы оставить свой.

— Что вы слушаете?

— Мне нравятся разные стили. Попробую послушать даже русский хип-хоп. Музыка Квинси Промеса? Я слушаю много его музыки. Мы же говорим на одном языке.

В матче 3-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России футболист дебютировал за «Спартак». Красно-белы проиграли махачкалинскому «Динамо» — 0:1.