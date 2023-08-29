Абаскаль высказался о победе над «Динамо» в матче FONBET Кубка России

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу над «Динамо» в матче FONBET Кубка России (4:1).

— В прошлом матче мы поплатились за отсутствие внимания и концентрации. Часто в игре нужна смелость. Сегодня ребята впервые вышли в таком сочетании и показали то, что от них просили. В первые 20-30 минут они шли вперед, выдерживали позиции, действовали, как надо. Когда игра заканчивается 0:0 — спится плохо. Это самое скучное, что может быть. Сегодня было не так. Жаль, что пропустили, но забив так быстро четыре мяча, достаточно хорошо контролировали матч. «Динамо» же, уверен, одна из лучших команд в сезоне.

— По ходу матча вы перестроились на игру в 3 центральных защитника, а в первом тайме перестраивали позиции внутри треугольника в центре. В чем причина таких экспериментов?

— Я не химик. Мне больше нравится масло, но что будет, если смешать масло с водой, я не знаю. Эксперименты — это не мое. У нас есть штаб, есть коллектив, есть методология работы. План был в том, чтобы создавать преимущество за спиной того игрока, который выбрасывается на нашего защитника. Выход Дуарте — нужно было брать игру под контроль, активно идти в дуэли, страховать Чернова и Бабича после замен «Динамо».

«Спартак» (1-е место) одержал три победы в трех кубковых матчах и набрал 9 очков. «Динамо» занимает второе место с 4 очками.

В следующем матче FONBET Кубка России «Спартак» отправится в гости к «Пари НН» 19 сентября. «Динамо» на выезде встретится с «Краснодаром» в этот же день.