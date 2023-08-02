В среду, 2 августа, в Москве 2Drots сыграет с «Сахалином» в рамках FONBET Кубка России. Игра состоится на стадионе «Москвич». Начало — в 19.30 по московскому времени.

Онлайн-трансляция 2Drots — «Сахалин» будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляция пройдет на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Также следить за Кубком России в сезоне-2023/24 можно с помощью подписки в сервисе Кинопоиск.

2Drots второй год подряд принимает участие в Кубке страны. В сезоне-2022/2023 команда вылетела в матче 1/128 финала, уступив «Текстильщику» по серии пенальти — 1:1, 5:3.