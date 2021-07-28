Этот судья едва не завершил карьеру из-за гола «Спартака». Зачем Кашшаи снова назначил его на игру красно-белых?

Определены арбитры и инспекторы на матчи 2-го тура Тинькофф чемпионата России, которые пройдут с 30 июля по 2 августа.

Некоторые назначения вызвали вопросы. Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи, например, «прикрепил» арбитров к командам. Москалев и Лунев второй тур судят «Ростов», Воронцов — «Урал», Кобзев — «Краснодар».

Общий список назначений выглядит так:

«Крылья Советов» — «Спартак» — Павел Кукуян, Владислав Назаров, Наиль Сейфетдинов, резервный Ян Бобровский, ВАР Павел Шадыханов, АВАР Николай Богач, инспектор Игорь Синер.

«Арсенал» — «Рубин» — Сергей Иванов, Валерий Данченко, Дмитрий Чельцов, резервный Максим Перезва, ВАР Евгений Турбин, АВАР Тихон Калугин, инспектор Николай Левников.

«Уфа» — «Динамо» — Алексей Сухой, Максим Ковалев, Андрей Гурбанов, резервный Константин Юданов, ВАР Анатолий Жабченко, АВАР Александр Богданов, инспектор Сергей Мацюра.

ЦСКА — «Локомотив» — Алексей Матюнин, Валентин Мурашов, Алексей Стипиди, резервный Олег Соколов, ВАР Василий Казарцев, АВАР Егор Болховитин, инспектор Сергей Зуев.

«Урал» — «Нижний Новгород» — Алексей Амелин, Денис Березнов, Игорь Князев, резервный Владимир Сельдяков, ВАР Евгений Кукуляк, АВАР Алексей Воронцов, инспектор Александр Гончар.

«Краснодар» — «Химки» — Артем Любимов, Антон Кобзев, Кирилл Большаков, резервный Роман Галимов, ВАР Кирилл Левников, АВАР Николай Еремин, инспектор Вячеслав Харламов.

«Ростов» — «Зенит» — Виталий Мешков, Алексей Лунев, Дмитрий Сафьян, резервный Сергей Чебан, ВАР Владимир Москалев, АВАР Илья Елеференко, инспектор Гаряфий Жафяров.

«Ахмат» — «Сочи» — Иван Сиденков, Константин Шаламберидзе, Андрей Болотенков, резервный Максим Перезва, ВАР Владислав Безбородов, АВАР Арам Петросян, инспектор Сергей Французов.

Очевидно, что в распоряжении главы департамента судейства РФС Виктора Кашшаи недостаточное число квалифицированных арбитров и в целом судей, имеющих право работать на тех играх, в которых используются видеоассистенты. Такая ситуация сохранится на протяжении всего сезона. Она может только ухудшиться, если рефери начнут выбывать из-за травм или отстранений.

Но даже с учетом таких обстоятельств вызывает вопросы тот факт, что второй тур подряд одни и те же судьи работают на играх с участием одних и тех же команд. Приведу примеры:

— Владимир Москалев в 1-м туре судил встречу «Ростов» — «Динамо» (0:2), во 2-м его назначили видеоарбитром матча «Ростов» — «Зенит».

— Алексей Лунев — в 1-м туре АВАР на игре «Ростов» — «Динамо», а 1 августа — первый ассистент судьи матча «Ростов» — «Зенит».

— Алексей Воронцов будет работать помощником видеоарбитра на матче «Урал» — «Нижний Новгород», а в 1-м туре помогал в ходе игры «Урал» — «Краснодар» (0:3) Василию Казарцеву в качестве первого ассистента.

— Антон Кобзев работал помощником видеоарбитра на матче «Урал» — «Краснодар», теперь назначен первым ассистентом на игру «Краснодар» — «Химки».

Впервые за год получил назначение на игру с участием «Спартака» Владислав Назаров. Он едва не завершил карьеру, перестав работать на матчах РПЛ после встречи чемпионата России-2019/20 «Спартак» — «Ахмат» (3:0). Он зафиксировал положение «вне игры» у спартаковца Самюэля Жиго, в результате чего был отменен гол Эсекиэля Понсе. А затем проявил излишние эмоции, узнав о решении видеоарбитров, подтвердивших его вердикт. За тот жест рукой его вообще убрали из РПЛ и не давали назначений на игры премьер-лиги.

Сергей Иванов работает второй тур подряд, значит, как минимум его решение не назначить пенальти в ворота армейцев в матче ЦСКА — «Уфа» (1:0) поддержал сам Кашшаи.

Не получают пока назначений Артем Чистяков (травма), Сергей Карасев, Игорь Демешко и Максим Гаврилин (все в отпуске, так как в июне работали на Евро-2020).

Игорь Панин и Дмитрий Жвакин, похоже, отстранены за грубую ошибку, допущенную в матче «Локомотив» — «Арсенал» (3:1).