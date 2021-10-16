Жиго пропустит матч 12-го тура РПЛ с «Зенитом»
Защитник «Спартака» Самюэль Жиго пропустит матч 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».
В игре 11-го тура против «Динамо» 28-летний француз получил желтую карточку, которая стала для него 4-й в нынешнем розыгрыше чемпионата России. Таким образом, футболист пропустит игру следующего тура из-за перебора желтых карточек.
Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 24 октября, начало встречи — в 19.00 (мск). Игру из-за перебора желтых карточек также пропустит полузащитник команды из Санкт-Петербурга Далер Кузяев.
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