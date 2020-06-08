Жена Жиркова показала, как ее муж сыграл с детьми в футбол

Инна Жиркова, супруга защитника «Зенита» Юрия Жиркова, опубликовала ряд новых сторис в Instagram. 36-летний российский футболист сыграл в футбол со своими сыновьями в парке.

Один из мальчиков был в синей футболке «Челси» с фамилией Жирков.

В сезоне-2019/20 защитник провел 23 матча за сине-бело-голубых, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач. РПЛ возобновится 19 июня.