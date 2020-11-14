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Жена Семака рассказала о заболевании коронавирусом детей тренера «Зенита»

12:36
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Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака рассказала о том, что дочери супругов заболели коронавирусом.

«У меня дважды отрицательный тест, при этом сильная головная боль и слабость. У девочек положительный результат анализа, высокая температура, сухой кашель и потеря обоняния», — написала в сторис своего Instagram Семак.

У Сергея и Анны Семак — две дочери — Варвара (2009 г.р), Илария (2013 г.р). Кроме того, в 2016 году супруги удочерили девочку Татьяну, также у Анны Семак есть дочь от первого брака Майя.

Сторис Анны Семак. Фото Instagram
Сторис Анны Семак. Фото Instagram

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