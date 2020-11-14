Жена Семака рассказала о заболевании коронавирусом детей тренера «Зенита»
Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака рассказала о том, что дочери супругов заболели коронавирусом.
«У меня дважды отрицательный тест, при этом сильная головная боль и слабость. У девочек положительный результат анализа, высокая температура, сухой кашель и потеря обоняния», — написала в сторис своего Instagram Семак.
У Сергея и Анны Семак — две дочери — Варвара (2009 г.р), Илария (2013 г.р). Кроме того, в 2016 году супруги удочерили девочку Татьяну, также у Анны Семак есть дочь от первого брака Майя.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.