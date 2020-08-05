«Зенит» заявил семь легионеров на сезон. В составе есть Ригони, но нет Мамманы
22:55
На официальном сайте Тинькофф российской премьер-лиги опубликована заявка «Зенита» на сезон. В ней значатся семь легионеров.
В заявке есть Эмилиано Ригони, но нет Эмануэля Мамманы. По информации «СЭ», в среду Маммана провел последнюю тренировку в «Зените» перед арендой в «Сочи».
Отметим, что новичок «Зенита» хорватский защитник Деян Ловрен пока не был внесен в заявку. «Зенит» начнет чемпионат выездным матчем против «Ротора». Игра состоится 11 августа и начнется в 18.00 по московскому времени.
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