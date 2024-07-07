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Сегодня, 13:43

Глебов рассказал о готовности «Ростова» к новому сезону РПЛ

Виктория Кравченко
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Капитан и полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал готовности команды к новому сезону РПЛ.

«У нас еще большей десяти дней до старта чемпионата, работаем. Нам еще готовиться и готовиться. Думаю, что к началу сезона мы подойдем в хорошей форме», — цитирует Глебова «РБ Спорт».

6 июля в товарищеском матче ростовчане в гостях со счетом 2:3 проиграли «Краснодару».

Свой первый матч в РПЛ сезона-2024/25 «Ростов» проведет против ЦСКА.

В минувшем сезоне футболист провел за «Ростов» 39 матчей за команду, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Источник: РБ Спорт
Данил Глебов
ФК Ростов
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
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