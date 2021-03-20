Агент Евсеева прокомментировал информацию о возможном назначении тренера в «Ротор»
Агент Александр Маньяков, представляющий интересы экс-главного тренера «Уфы» Вадима Евсеева, прокомментировал информацию о том, что специалистом интересуется руководство волгоградского «Ротора».
«Это вопрос к руководителям «Ротора», а не ко мне или Вадиму. С нами никто не связывался. Пока что это слухи. Везде, где шатаются кресла под тренерами или же происходит отставка — Вадим один из основных кандидатов. Наверняка этот вопрос обсуждали, но на нас никто не выходил. Есть ли предложение из других команд? Сейчас у всех есть тренеры, комментировать это будет не очень правильно по отношению к ним. Пока без комментариев», — сказал Маньяков «СЭ».
По информации Telegram-канала «Инсайды от Карпа» волгоградскому клубу предложили услуги 45-летнего специалиста. Сообщается, что на пост также претендует грузинский тренер — Омари Тетрадзе.
В пятницу, 19 марта «Ротор» объявил об увольнении Александра Хацкевича с поста главного тренера команды. Волгоградцы занимают 13-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 18 очками после 23 туров.
(Владимир Пушкарев)
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