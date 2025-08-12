Футбол
12 августа, 06:12

Источник: «Зенит» предложил «Фиорентине» 10 миллионов евро за Бельтрана

Сергей Разин
корреспондент
Лукас Бельтран.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Фиорентины» Лукас Бельтран может продолжить карьеру в «Зените», сообщает журналист Марко Джордано.

По сведениям источника, петербуржцы готовы предложить за 24-летнего аргентинца 10 миллионов евро. Сам игрок не против переезда в РПЛ.

Бельтран в сезоне-2024/25 в 47 матчах во всех турнирах забил 6 голов и сделал 6 результативных передач. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 18 миллионов евро.

ФК Зенит
ФК Фиорентина
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • MECKAJIUTO

    деточка, мне тебя даже жаль

    14.08.2025

  • тому шо это ты в окопе, а я в это время проник на территорию парашки с дрг и теперь ибу твою мамку в попу)

    12.08.2025

  • Деп Б.Охта

    Да. Почему-то не от слова "пАмять". Спасибо, исправил.

    12.08.2025

  • 100 грамм скобок

    я сильно извиняюсь я тут мимо проходил ))))) мне всегда казалось что газ меряют в кубометрах а не килограммах )))))

    12.08.2025

  • Zloydok65

    брехня! таких дешевок Зенит не рассматривает. Это уровень Пищевика

    12.08.2025

  • Zloydok65

    они по всей рпл,уровень не соответствует.

    12.08.2025

  • Вадим Антропов

    Какого парня ?! Ты постоянно НАГЛО ВРЁШЬ !!! ((( Мне НАСРАТЬ кто и кого покупает у московских клубов-лузеров Просил же НЕ унижаться/НЕ обращаться/НЕ писать мне = Будь хотя бы иногда МУЖИКОМ тчк

    12.08.2025

  • Alexey Tarasov

    А,что ты тогда возбудился на Заглавную Тему? МЫ :horse: тоже ещё парня не купили:point_right:И Вадим НАМ ваши деньги-НаХ не Нужны:100: МЫ по Своим Средствам Живём:point_up:??:100: Да минусуй не стесняйся:angry::point_right:Боишся признаться-что вы :sunflower::smile:

    12.08.2025

  • Вадим Антропов

    У меня ДРУГ давно играет, более 30 лет = Никаких ГАРАНТИЙ!!! В небольшом плюсе - всего тысяч ( +180 +210) = А СКОЛЬКО НЕРВОВ ((... Хотел поставить приличную сумму на Зенит в матче с ЦСКА. Я его отговорил. Во-первых: на матч был назначен арбитр Сухой из Люберец, и у Зенита при его судействе слабая статистика Во-вторых: Третьего числа ( "3" ) у Семака отрицательная стата = Выиграно из 11 всего 2 матча в РПЛ (2-6-3) Он поставил деньги на ничью - До сих пор отходит, не дозвониться...:sunglasses:

    12.08.2025

  • 199

    А по цвету не подходит.

    12.08.2025

  • Malysh316

    Тут вопрос даже не в том, как они собираются вписываться в новый лимит, а как им вписаться даже в ныне действующий? В заявке у Зинки сейчас 13 легов (Дугласа и Алипа не считаем), а это максимум по нынешнему лимиту. Чтобы купить новую Педру, надо продать кого-то из старых, а трансферов на выход среди легов пока нет. Что делать будут - снова Педрам паспорта раздавать?

    12.08.2025

  • Marty Friedman

    скока ты, болезный, зарабатываешь?

    12.08.2025

  • Вадим Антропов

    УпОмянуть - от слова "помним" имя своё ):sunglasses::cowboy:

    12.08.2025

  • Степочкин

    Ты забыл написать про выплаты в бюджет Лукойлом и природные нефтяные недра России. Или бывший государственный Лукойл качет из недр Марса? У меня полно знакомых из Газпрома на приличных должностях, так что ты хрень написал. Ах да... и ты забыл написать про почти 50% частную долю Газпрома. Или там частники нищие, а в Лукойле богатые? В следующий раз пиши про КС, Балтику (список можно продолжить), которые кормятся из бюджета своих областей условно на твои и мои деньги до 800 млн рублей в год каждый клуб - это гораздо хуже.

    12.08.2025

  • Arkady Mazutov

    Интересно, конечно, почитать. Для тех, кто ставит – найдите в любом поиске сервис прогнозов на спорт по фразе: «серебряный прогноз сайт». Это старейший сервис, которому можно доверять. С 2013 года работают. Гарантии!

    12.08.2025

  • Степочкин

    Перспективный чувак. За 18 много, за 10 просто подарок им в 100-летие))). Но у Зенита уже перебор игроков. На кой хрен вам столько? Как вы будете их уговаривать на лавке сидеть?

    12.08.2025

  • Сергей Чернов

    Лучше бы купили нового тренера.

    12.08.2025

  • Alexander Kireenko

    Когда же этот позор закончится.позор такому футболу как питерский

    12.08.2025

  • Вадим Антропов

    СКРОМНЫЙ арифметический подсчёт за ЭРУ СЕМАКА/ЗЕНИТА (2018 тире 2025) А) Зенит выиграл 6 раз чемпионат России, "легендарные" москоу-клубы 0 Б) Зенит проиграл 28 матчей в РПЛ, московские клубы - 308, что составляет в среднем: Зенит - лишь 1 поражение за 2 месяца, московские клубы 11 поражений за 2 месяца В) Бюджет Зенита в 2.5 раза меньше чем у московских клубов в сумме Г) ВНИМАНИЕ ! Вопрос = Во сколько раз ПИТЕР сильнее Москвы ?! За ПРАВИЛЬНЫЙ ответ = 1000 рублей на телефон:soccer::soccer::soccer::soccer::soccer::soccer:

    12.08.2025

  • Горын

    Воспитанники Зенита играют во всех командах РПЛ,ФНЛ и т.д. Они не дотягивают до уровня основной команды. Поэтому их отдают на стажировку. К примеру Дмитриев коренной Петербуржец играет в Пищевике. И гораздо лучше, чем Литвинов, Денисов и прочая, прочая.

    12.08.2025

  • Горын

    А Лукойл нацинализировать, 92ой уже 60 рублей за ОДИН литр. Газ 9,26 за ОДИН кубометр, для газовах плит.

    12.08.2025

  • КОТЛИН

    Сколько можно. Пора эту лавочку прикрыть!

    12.08.2025

  • Горын

    Без счётчика 361,38 за троих, по новым тарифам. Ленобласть. Много что ли? Дешевле, чем за 0,5 белой. Я это к тому,что Газпром бедных бабушек обдирает.

    12.08.2025

  • Porco Rosso

    Государство доберет налогами, пошлинами и штрафами с нищего населения.

    12.08.2025

  • Porco Rosso

    Ты еще скажи, что газ потребляешь в объемах, добываемых Газпромом.

    12.08.2025

  • Горын

    Сумма сделки по покупке РЖД небоскреба Moscow Towers в деловом центре «Москва-Сити» составила около 193 млрд руб. ЗАЧЕМ?

    12.08.2025

  • с13

    Даже если Зенит не собирается приобретать именно этого легионера именно в текущем моменте, это не исключает главный вопрос - как клуб собирается вписываться в новый лимит? Вариантов-то немного, свои воспитанники годятся только для клубов нижней половины РПЛ или для команд ФНЛ (в лучшем случае). Тогда: 1. Направить все деньги и убеждающий ресурс))) на скупку всего, что шевелится на футбольном поле с российским паспортом. 2. Наплодить (по блату) новых граждан России, нарушая все мыслимые законодательные нормы по предоставлению гражданства. Ведь Борисович не успокоится, пока с размахом и алыми парусами не отметит бесконечное столетие Зенита. Разве что ему наконец-то крылышки подрежут

    12.08.2025

  • Юрий Евсютин

    Для Зенита (читай: ГАЗПРОМА) 10 млн и деньги вовсе, просто газ для населения станет дороже.

    12.08.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    От 98 до 139 р за килограмм...

    12.08.2025

  • Циничный

    Непостижимо! :)

    12.08.2025

  • Vadim Ivanov

    У этого клоуна ( hovawart645 ) методички старые - на новые денег не хватает ))...:innocent::stuck_out_tongue_closed_eyes:

    12.08.2025

  • Циничный

    Вопрос от Dimos. "это что за сказочные города такие , где безлимитный газ без счетчиков и по цене 2кг картошки ?№ Ответ: Сказочный Город Санкт-Петербург. Городская квартира. Плата за газ (без счетчика, т.е. безлимитный) 85руб. в месяц с каждого зарегистрированного в квартире. PS. Уточнение, за 3кг картошки на данный момент - она сейчас по 30р.

    12.08.2025

  • Vadim Ivanov

    Картофель в полтора раза дороже газа... за 1 кг

    12.08.2025

  • hovawart645

    Очередной дебил вадик, из секты св.Дюкова.

    12.08.2025

  • hovawart645

    Ну вот их тоже почистят. Зажрались. И не выполняют многого.

    12.08.2025

  • efim6010

    Третий состав добирают.

    12.08.2025

  • Сказо4ник

    Наши да)) Питерские они такие) Гарант не даст соврать)

    12.08.2025

  • hovawart645

    Ваши октябрята слишком борзые ребята! Сейчас как вверху назначение пройдет, встряска будет до низов.

    12.08.2025

  • Сказо4ник

    Глазков Михаил Олегович...

    12.08.2025

  • Циничный

    hovawart645 - выдохся? Факты неоспоримы? Или ты такой же фейкомет как и майдайуны?

    12.08.2025

  • Циничный

    hovawart645 - Цены на мясо,хлеб и колбасу - подорожали за год примерно на 10-15%. На газ тоже примерно на 10%. А на услуги РЖД подорожание сколько? Почти вдвое? Это Локомотив подорожания.

    12.08.2025

  • Сказо4ник

    Вроде понял)

    12.08.2025

  • Dimos.

    это что за сказочные города такие , где безлимитный газ без счетчиков и по цене 2кг картошки ?

    12.08.2025

  • hovawart645

    Чего? Нет, на г, цд.

    12.08.2025

  • Сказо4ник

    Заберите от нас Голомолзина)) А то от Н Окт Жд пока, а мужик нормальный говорят.

    12.08.2025

  • hovawart645

    Ну надышись бесплатным и успагойся)

    12.08.2025

  • Сказо4ник

    Райзер чтоль?

    12.08.2025

  • AndreyV

    У него очко жим жим.

    12.08.2025

  • Вадим Антропов

    Московско-подстоличные лузеры как всегда чужие деньги считают, хотя Зенит никого и не приобрёл...:innocent:

    12.08.2025

  • hovawart645

    Сейчас он цд. Он должен стать цз-1. С полномочиями. А возможно что и Ц станет. Его давно прогнозируют, ещё с д мск.

    12.08.2025

  • Циничный

    Так Ржд - убыточная госкомпания? Почему тогда они содержат ненужный Локомотив?

    12.08.2025

  • Циничный

    Ты hovawart645 - лжец, если утверждаешь, что счетчики стоят у всех! НИ ХРЕ НА! У меня нет счетчика, как и у моих родных! Это в городе. На селе может они и стоят, не спорю. Так это у них газовые колонки для отопления их фазенды - это логично. А мне они в городе нахрен не нужны. В городе газовые счетчики есть только у желающих. А обычным людям они не нужны! Газ в городе безлимитный! И по цене 2кг картошки.

    12.08.2025

  • Сказо4ник

    Не поделитесь информацией?)

    12.08.2025

  • Реалист-правдоруб

    Утка! Зенит никогда не предлагает меньше стоимости на трансфермаркете!

    12.08.2025

  • Чернобог

    Юбилей вновь под угрозой, скупить всех!! Вам это не поможет...

    12.08.2025

  • shutnik78

    а Зенит-то в курсе вашего вброса для тупеньких и упоротых? Чернобог, ты тупенький или упоротый?

    12.08.2025

  • Деп Б.Охта

    Видимо, Сергей Разин забыл упомянуть, что эта информация от Карпова.

    12.08.2025

  • hovawart645

    Пассажирка не рентабельна! Что пригородная, что дальняя. Все вопросы выше, не в РЖД. Нам дают ведро овса и пучок сена - и всё. А хлеб у тебя стоит как в прошлом году? И картошка? И колбаса?...

    12.08.2025

  • Eshkin Kot

    на них не заработаешь и деньги не распилишь. Руководство и тренер п...ы!

    12.08.2025

  • Кирилл

    Мыколок без пакета - как падаль в яму покидают..

    12.08.2025

  • andy1962

    есть, и разница в том, что лошадь подняла цены на билеты в 2 раза, а газовик тока на 11 -15 проц! так что, подумай о своей безобидной лошадке. В прошлом году билет до Пятигорска мне стоил 7 тыс, а в этом 14!

    12.08.2025

  • hovawart645

    Да знаю я все это. У всех нормальных железнодорожников одни маты, глядя на то, во что барыги превратили МПС-РЖД. Есть надежда, что сейчас уберут кое-кого. На праздновании дня железнодорожника он сидел уже сбитым лётчиком, даже начальники дорог приехавшие обходили его стороной. Наш должен сменить. Знаем кто.

    12.08.2025

  • andy1962

    Безумие 18 млн за абсолютного ноунейма!

    12.08.2025

  • hovawart645

    Уважаю спецов, профи и просто умных людей. И не терплю тупых и зашоренных. И не ври про безлимитный газ - счётчики стоят у всех. Лгунов тоже ненавижу...

    12.08.2025

  • Sergey Markelov

    Бараны, у же имеющихся, не знают как на скамейке разместить и кого на поле выпустить. Когда вы уже нажретесь, твари неуемные. (Мюллер, бородавка и веган)

    12.08.2025

  • с13

    Российский паспорт вручат на трапе при выходе из самолёта? А то как же Зенит в новый лимит вписываться будет? ))) У него сейчас два с половиной россиянина выходят на поле, а надо будет пять или даже шесть выпускать. Как минимум ещё 4...5 легам надо российское гражданство сварганить.

    12.08.2025

  • Сказо4ник

    Брехня! (с)

    12.08.2025

  • Сказо4ник

    Потому что жиропассов возить не рентабельно.

    12.08.2025

  • ALEX1984

    Как легко возбудитель Московских импотентов )) Всего-лишь нужно придумать очередную чушь про несуществующий трансфер Зенита и они в экстазе брызжат слюной )))

    12.08.2025

  • Циничный

    Есть разница! Я плачу за безлимитный газ в месяц 85 руб. Т.е. почти ничего. А тарифы на пассажирские перевозки РЖД растут постоянно.

    12.08.2025

  • Сказо4ник

    Я у этой "лошади" 25 лет старшим уборщиком навоза тружусь. Спешу доложить, что лошадь скоро сдохнет. Ибо навоз скоро некому будет убирать.

    12.08.2025

  • hovawart645

    Долги? РЖД - ломовая лошадь страны! Мы за копейки возим грузы олигархов - угольных, металлургических, строительных, лесных, нефтяных! Тарифы нам диктует правительство. А эти 3 трлн - инвестпрограмма, в основном Восточного полигона, что бы ещё больше вывозить, увеличивать пропускную способность. Газпром же бесплатно качает газ и нефть, ещё и в долгах из-за бездумного управления, косяков в разведке и добыче и нецелевых тратах! Есть разница?

    12.08.2025

  • Кабанчик

    Меньше чем за 25 млн его не продадут

    12.08.2025

  • hattabych

    Эх, инфляция. Когда то Фиорентина за Бышевца всего миллион давала.

    12.08.2025

  • Apple User 878163

    ты себе купи пакет, скоро завернут

    12.08.2025

  • Циничный

    Долги РЖД достигли почти 3 трлн рублей за отчетный 2024год. Никому не нужный Локомотив содержат на народные деньги.

    12.08.2025

  • MECKAJIUTO

    чому не в окопе, мыколка?

    12.08.2025

  • лучше бы эти деньги пожертовать украинской армии чтобы российская поскорее вернулась домой)) в черных пакетиках

    12.08.2025

  • Haiaxi

    Одними полузащитниками собираются играть? Идут по лекалам Спартака. Это хорошо.

    12.08.2025

  • hovawart645

    Долги у Газпрома триллионные, больше 1.6 трлн! Им даже НДПИ отменили, они недра, газ и нефть, бесплатно выкачивают, в бюджет страны ни копейки не платят! А должны были бы заплатить 600 млрд. за этот год. Сотрудников сокращают, простых специалистов на улицу тысячами выбрасывают. Но потешный Зенит продолжает купаться в деньгах! Вот так они готовятся к ужесточению лимита - везут очередного лега. Потом паспорта налепят - и всё в ажуре. Срамота и мерзость.

    12.08.2025

  • Красноперка

    Распил бабла и бюджета! Надо запретить совершать такие действия ФК Газпрому, слишком много идёт отмывания

    12.08.2025

  • Friend of Misery

    Где. В Зените. Свои. Воспитанники. ????

    12.08.2025

  • merniloskut

    Сколько дронов, для воюющей Российской армии, можно было бы закупить на эти государственные деньги, которые выбрасывает на ветер газпромовский Зенит!

    12.08.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

