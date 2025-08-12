Источник: «Зенит» предложил «Фиорентине» 10 миллионов евро за Бельтрана

Полузащитник «Фиорентины» Лукас Бельтран может продолжить карьеру в «Зените», сообщает журналист Марко Джордано.

По сведениям источника, петербуржцы готовы предложить за 24-летнего аргентинца 10 миллионов евро. Сам игрок не против переезда в РПЛ.

Бельтран в сезоне-2024/25 в 47 матчах во всех турнирах забил 6 голов и сделал 6 результативных передач. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 18 миллионов евро.