«Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» в матче РПЛ, забив четыре безответных мяча

«Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 6-го тура РПЛ — 4:0.

Счет на 30-й минуте открыл нападающий Андрей Мостовой с пенальти, который судья Павел Кукуян назначил после нарушения правил Сосланом Кагермазовым. Преимущество на 35-й минуте удвоил защитник Густаво Манутан. На 72-й минуте свой дебютный гол за петербургский клуб забил Юрий Горшков с прострела Максима Глушенкова. На 90-й минуте Глушенков забил гол дальним ударом из-за границ штрафной.

«Зенит» набрал 9 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Динамо» с 5 очками — на 13-й строчке.

«СЭ» вел онлайн-трансляцию встречи.