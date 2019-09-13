«Зенит» — «Арсенал»: Шатов забил впервые с сентября 2018 года
21:51
Полузащитник «Зенита» Олег Шатов увеличил преимущество хозяев в матче 9-го тура чемпионата России с «Арсеналом». После навеса с левого фланга россиянин точно пробил головой в правый угол ворот.
В последний раз Шатов забивал 23 сентября 2018 гола, когда отметился дублем в матче с «Локомотивом».
? Олег Шатов установил финальный счет встречи #ЗенитАрсенал!#МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/OsFxan2YUR— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 13, 2019
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