Полузащитник «Зенита» Олег Шатов увеличил преимущество хозяев в матче 9-го тура чемпионата России с «Арсеналом». После навеса с левого фланга россиянин точно пробил головой в правый угол ворот.

В последний раз Шатов забивал 23 сентября 2018 гола, когда отметился дублем в матче с «Локомотивом».