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«Зенит» — «Арсенал»: Шатов забил впервые с сентября 2018 года

21:51
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Полузащитник «Зенита» Олег Шатов увеличил преимущество хозяев в матче 9-го тура чемпионата России с «Арсеналом». После навеса с левого фланга россиянин точно пробил головой в правый угол ворот.

В последний раз Шатов забивал 23 сентября 2018 гола, когда отметился дублем в матче с «Локомотивом».

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