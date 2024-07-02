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Агент Прохина: «Если «Оренбург» захочет выкупить контракт Данилы, мы только за»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент Василий Голяна, представляющий интересы защитника «Ростова» Данилы Прохина, прокомментировал планы «Оренбурга» выкупить контракт его клиента. Клуб в июне продлил аренду 23-летнего россиянина.

«Даниле очень нравится в «Оренбурге». Не просто так мы продлили арендный договор. Для определения дальнейшей команды желание игрока было на первом месте. Поэтому мы сделали все для того, чтобы Данила оказался в «Оренбурге» еще на сезон. Если у «Оренбурга» появится желание выкупить полноценный контракт и будет на это возможность, то мы будем только за, — приводит слова агента «РБ Спорт».

Контракт Прохина с «Ростовом» действует до 30 июня 2026 года. Вторую половину сезона-2023/24 защитник провел в аренде в «Оренбурге». В составе команды он сыграл 12 матчей.

Источник: РБ Спорт
Данила Прохин
ФК Оренбург
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