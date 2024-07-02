Агент Прохина: «Если «Оренбург» захочет выкупить контракт Данилы, мы только за»
Агент Василий Голяна, представляющий интересы защитника «Ростова» Данилы Прохина, прокомментировал планы «Оренбурга» выкупить контракт его клиента. Клуб в июне продлил аренду 23-летнего россиянина.
«Даниле очень нравится в «Оренбурге». Не просто так мы продлили арендный договор. Для определения дальнейшей команды желание игрока было на первом месте. Поэтому мы сделали все для того, чтобы Данила оказался в «Оренбурге» еще на сезон. Если у «Оренбурга» появится желание выкупить полноценный контракт и будет на это возможность, то мы будем только за, — приводит слова агента «РБ Спорт».
Контракт Прохина с «Ростовом» действует до 30 июня 2026 года. Вторую половину сезона-2023/24 защитник провел в аренде в «Оренбурге». В составе команды он сыграл 12 матчей.
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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|0-0
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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|0-0
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7
|Ростов
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|0-0
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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|0-0
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11
|Факел
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|0-0
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
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|0-0
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15
|Динамо Мх
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|0-0
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16
|Акрон
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|0-0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -