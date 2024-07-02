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Защитник «Спартака» Бабич вернулся в Москву после вылета сборной Сербии с Евро-2024

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Защитник «Спартака» Срджан Бабич вернулся в Москву, сообщил агент игрока Мануэль Стоянович.

Бабич был в составе сборной Сербии на чемпионате Европы-2024. Команда Драгана Стойковича заняла последнее место на групповом этапе и покинула турнир.

«Срджан вернулся в Москву», — приводит слова Стояновича Sport24.

Бабич выступает за красно-белых с августа 2023 года. В сезоне-2023/24 28-летний футболист провел 23 матча за «Спартак», в которых забил три гола. Контракт серба с московским клубом рассчитан до лета 2026 года.

Источник: Sport24
Футбол
Сборная Сербии по футболу
ФК Спартак (Москва)
Срджан Бабич
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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