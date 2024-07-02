Защитник «Спартака» Бабич вернулся в Москву после вылета сборной Сербии с Евро-2024
Защитник «Спартака» Срджан Бабич вернулся в Москву, сообщил агент игрока Мануэль Стоянович.
Бабич был в составе сборной Сербии на чемпионате Европы-2024. Команда Драгана Стойковича заняла последнее место на групповом этапе и покинула турнир.
«Срджан вернулся в Москву», — приводит слова Стояновича Sport24.
Бабич выступает за красно-белых с августа 2023 года. В сезоне-2023/24 28-летний футболист провел 23 матча за «Спартак», в которых забил три гола. Контракт серба с московским клубом рассчитан до лета 2026 года.
Источник: Sport24
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