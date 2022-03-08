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Агент подтвердил, что Жиго доиграет сезон за «Спартак»

Роман Шишов
Корреспондент

Агент защитника «Спартака» Самуэля Жиго Мохаммед Беншенафи подтвердил, что его клиент не покинет клуб, несмотря на правило ФИФА, информирует Metaratings.ru.

Накануне ФИФА разрешила легионерам приостанавливать действия контрактов с клубами РПЛ в одностороннем порядке до конца сезона-2021/22.

Контракт аренды Жиго со «Спартаком» истекает как раз по окончании сезона-2021/22. В данном случае игрок мог бы воспользоваться опцией ФИФА и вернуться в «Марсель», которому принадлежит с января 2022 года. Однако Жиго принял решение доиграть сезон на правах аренды в «Спартаке».

Жиго выступает за «Спартак» с сезона-2018/19. На его счету 98 матчей, он забил девять голов.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-zhigo-podtverdil-chto-ego-klient-doigraet-sezon-za-spartak-1217157/
Самюэль Жиго
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