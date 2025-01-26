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Магкеев заявил, что никак не ожидал от своего экс-одноклубника Бека Бека попытки суицида

Владислав Маслов
Корреспондент
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Защитник «Пари НН» Станислав Магкеев рассказал, что запомнил бывшего одноклубника по «Локомотиву» Алексиса Бека Бека дружелюбным парнем.

Французский полузащитник перешел из московского клуба в «Ниццу» в 2022 году, а позже угрожал покончить жизнь самоубийством во Франции.

«Странная история, да, нас всех поразила. Когда он находился в команде, был суперотзывчивым, дружелюбным, всегда шутил, смеялся... Для всех эта история стала шоком. Когда мне рассказали, я сначала не поверил. Как так? Но вы нас, футболистов, видите с одной стороны, а у каждого есть свои личные переживания, о которых многие не знают. Как и для всех, для меня это было сюрпризом», — сказал Магкеев «РБ Спорт».

Магкеев и Бека Бека вместе играли за «Локомотив» с 2021 по 2022 год.

Источник: РБ Спорт
Алексис Бека-Бека
Станислав Магкеев
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
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Пари НН – Акрон
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Зенит – ЦСКА
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