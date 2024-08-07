Защитник «Краснодара» Оласа поделился впечатлениями от игры на Кубке Америки
Защитник «Краснодара» Лукас Оласа рассказал о своих ощущениях от выступления на Кубке Америки в составе сборной Уругвая.
За «альбиселесте» игрок провел 2 матча в рамках турнира, проходившего летом 2024 года в США.
«Конечно, здорово принимать участие и представлять свою сборную на Кубке. Уровень игры? Очевидно, туда приезжают самые лучшие игроки своих сборных. Там много техничных футболистов, но они есть и в России», — цитирует Оласу «РБ Спорт».
30-летний Оласа выступает за «Краснодар» с 2023 года. Его контракт с «быками» рассчитан до июня 2025 года.
Источник: РБ Спорт
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|
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|
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|0
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|
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|2
|0
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|6
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6
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|1
|1
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|
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|1
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|
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|1
|1
|1
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|4
|
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|0
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|
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|1
|0
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|
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|0
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|2
|
14
|Ахмат
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|0
|2
|1
|1-6
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
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|
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|Кр. Советов
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|0
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|1-10
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|9.08
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|
Пари НН – Химки
|- : -
|9.08
|20:45
|
Ростов – Рубин
|- : -
|10.08
|15:00
|
Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|10.08
|17:30
|
Зенит – Динамо
|- : -
|10.08
|17:30
|
Оренбург – Акрон
|- : -
|10.08
|20:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|11.08
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|
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|11.08
|20:00
|
Спартак – Ахмат
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|6
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|3
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Педро
Зенит
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|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
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Бителло
Динамо
|4
|
|
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Локомотив
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|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
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|1
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