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Защитник «Краснодара» Оласа поделился впечатлениями от игры на Кубке Америки

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Защитник «Краснодара» Лукас Оласа рассказал о своих ощущениях от выступления на Кубке Америки в составе сборной Уругвая.

За «альбиселесте» игрок провел 2 матча в рамках турнира, проходившего летом 2024 года в США.

«Конечно, здорово принимать участие и представлять свою сборную на Кубке. Уровень игры? Очевидно, туда приезжают самые лучшие игроки своих сборных. Там много техничных футболистов, но они есть и в России», — цитирует Оласу «РБ Спорт».

30-летний Оласа выступает за «Краснодар» с 2023 года. Его контракт с «быками» рассчитан до июня 2025 года.

Источник: РБ Спорт
ФК Краснодар
Лукас Оласа
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2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
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 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
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 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
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 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
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