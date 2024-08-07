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Жирков: «Войти в штаб Семака? Там людей больше, чем футболистов в команде»

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Экс-футболист сборной России Юрий Жирков ответил на вопрос о том, хотел бы он поработать в тренерском штабе «Зенита».

Ранее сообщалось, что 40-летний бывший полузащитник стал одним из тренеров клуба Медиалиги — ростовского СКА.

«Хотел бы я в штаб Семака? Там много поигравших игроков, тот же Анюков. У Семака в штабе людей больше, чем футболистов в команде (улыбается). Мне там делать нечего, наверное. Но если меня позовут в его штаб, конечно, я готов», — цитирует Жиркова «РБ Спорт».

Юрий Жирков выступал за петербургский клуб с 2016 по 2021 год. На данный момент экс-футболист проходит обучение на тренерскую лицензию в академии РФС.

Источник: РБ Спорт
Юрий Жирков
РПЛ
ФК Зенит
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2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
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 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
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 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
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