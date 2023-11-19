Защитник ЦСКА Рядно: «Против Пиняева мне понравилось играть — шустрый, резкий»

Защитник ЦСКА Михаил Рядно поделился мнением о выступлении за армейский клуб.

— Не знаю, повысился ли мой уровень или нет, — приводит слова Рядно «Известия». — Я стараюсь прогрессировать. Надеюсь, что результат есть.

— Кто наиболее запомнился из игроков РПЛ, против которых чаще всего доводилось действовать по своей позиции?

— Против Пиняева мне понравилось играть — шустрый, резкий. Молодой тоже. Была интересная схватка.

— Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснял, почему осенью перестал доверять вам место в составе даже в условиях кадровых проблем, когда ему Максима Мухина приходилось ставить в защиту?

— Остается только работать, прогрессировать и выигрывать эту конкуренцию.

В текущем сезоне 18-летний россиянин провел 5 матчей в РПЛ, забил гол и сделал результативную передачу.