Гладилин: «Спартаку» тоже следует сыграть с командой из Медиалиги, это было бы интересно»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин подвел итоги товарищеского матча между «Динамо» и 2DROTS (2:1).

«Правильно сделали, что провели такую игру. На стадионе была позитивная атмосфера. Личка даже вышел на поле, он большой молодец. Во время паузы в РПЛ на игры сборных проводить какие-то серьезные контрольные матчи не стоит, а вот подобного рода шоу вполне допустимы. Ребята расслабились, а болельщики получили удовольствие. Это словно масштабная двухсторонняя игра с допуском болельщиков. «Спартаку» тоже следует сыграть с командой из Медиалиги в подобном формате, это было бы интересно», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

«Динамо» сыграло в экспериментальном составе, несколько минут за команду отыграл главный тренер бело-голубых Марцел Личка. Победный гол за «Динамо» забил 19-летний защитник Леон Зайдензаль. Еще одним голом отличился защитник бело-голубых Роберто Фернандес. Единственный гол 2DROTS в активе Станислава Манаева.

После окончания основного времени прошла серия буллиталити, в которой сильнее также оказались игроки «Динамо» — 4:3.