«Пари НН» — «Зенит»: Соболев и Глушенков выйдут с первых минут

«Пари НН» и «Зенит» объявили составы на матч 16-го тура РПЛ.

«Пари НН»: Медведев, Коледин, Александров, Фаринья, Карич, Шнапцев, Сарфо, Ивлев, Тичич, Грулев, Лесовой.

Запасные: Кошкин, Лукьянов, Чистяков, Пигас, Ермаков, Сефас, Калинский.

«Зенит»: Адамов, Мантуан, Эракович, Нино, Вега, Барриос, Вендел, Глушенков, Жерсон, Луис Энрике, Соболев.

Запасные: Кержаков, Латышонок, Алип, Адамов, Горшков, Кондаков, Ерохин, Михайлов, Мостовой, Лусиано.

Матч «Пари НН» — «Зенит» пройдет в воскресенье, 23 ноября и начнется в 15.15 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 30 очками, «Пари НН» идет на последней, 16-й строчке с 8 очками.