Сегодня, 14:30

«Пари НН» — «Зенит»: Соболев и Глушенков выйдут с первых минут

«Пари НН» и «Зенит» объявили составы на матч 16-го тура РПЛ.

«Пари НН»: Медведев, Коледин, Александров, Фаринья, Карич, Шнапцев, Сарфо, Ивлев, Тичич, Грулев, Лесовой.

Запасные: Кошкин, Лукьянов, Чистяков, Пигас, Ермаков, Сефас, Калинский.

«Зенит»: Адамов, Мантуан, Эракович, Нино, Вега, Барриос, Вендел, Глушенков, Жерсон, Луис Энрике, Соболев.

Запасные: Кержаков, Латышонок, Алип, Адамов, Горшков, Кондаков, Ерохин, Михайлов, Мостовой, Лусиано.

Матч «Пари НН» — «Зенит» пройдет в воскресенье, 23 ноября и начнется в 15.15 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 30 очками, «Пари НН» идет на последней, 16-й строчке с 8 очками.

«Пари НН» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
23 ноября, 15:15. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)
Пари НН
Зенит

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
«Крылья Советов» — «Ростов»: видео голов матча
Защитник ЦСКА Лукин получил сотрясение мозга в матче со «Спартаком»
«Крылья Советов» — «Ростов»: Марин удвоил преимущество самарцев
«Он первый начал размахивать руками». Болельщик «Спартака» заявил, что драку спровоцировал фанат ЦСКА
Свищев о драке болельщиков «Спартака» и ЦСКА: «Fan ID не может предотвратить это, но поможет идентифицировать зачинщиков»
«Крылья Советов» — «Ростов»: хозяева ведут в счете после первого тайма
Защитник ЦСКА Лукин получил сотрясение мозга в матче со «Спартаком»

«Крылья Советов» — «Ростов»: видео голов матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
2
 ЦСКА 16 10 3 3 26-14 33
3
 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
4
 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
5
 Балтика 16 7 8 1 21-7 29
6
 Спартак 16 8 4 4 25-21 28
7
 Рубин 16 6 5 5 16-19 23
8
 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
9
 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
10
 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
11
 Ахмат 16 4 4 8 19-24 16
12
 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
13
 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
14
 Оренбург 16 2 6 8 17-26 12
15
 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
16
 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
22.11 14:00 Оренбург – Балтика 0 : 0
22.11 16:45 Спартак – ЦСКА 1 : 0
22.11 19:30 Рубин – Ахмат 1 : 0
23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 9
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 8
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
И К Ж
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 13 1 1
Диего Коста
Диего Коста

Краснодар

 13 1 4
Александр Джику
Александр Джику

Спартак

 7 1 2
Вся статистика

