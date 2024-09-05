Потеряли деньги на Осимхене, на очереди Хвича? В «Наполи» не умеют вовремя продавать игроков
Пока главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти признается в своих ошибках на Евро-2004 и жалуется на депрессию, в его бывшем клубе «Наполи» — настоящий карнавал. В прошлом, постчемпионском, сезоне случилась клоунада со сменой тренеров, теперь же вышла на первый план мыльная опера с Осимхеном в главной роли. Отъезд нигерийского Виктора в турецкую аренду — вовсе не окончание трагикомической истории, продолжение будет как минимум следующим летом. А между тем на кону новая сага имени хозяина «Наполи» — продление контракта с Хвичей.
Кинопродюсер Аурелио Де Лаурентис не без оснований считает себя незаурядной персоной. И он действительно умеет вести бизнес. Но если ты уж слишком откровенно начинаешь считать себя хитрее всех окружающих, то это частенько выходит тебе же боком. Когда возомнивший себя гением синьор продлил в прошлом сезоне контракт с Осимхеном, дав тому абсурдную зарплату в 11 миллионов евро и объявив отступные в 130 миллионов, то был абсолютно уверен, что легко продаст главный лот летом 2024-го. Но «развести» на огромные деньги «Челси» и «ПСЖ» не получилось. Арабские клубы тоже не захотели платить запрашиваемую сумму.
Тем временем сам футболист остыл к «Наполи» и четко настроился на уход, устроив себе сладкую жизнь в Неаполе. А подоспевший Антонио Конте заявил Де Лаурентису, что ему нужен любимый Лукаку, но никак не Осимхен. Вот так и наступил конец августа с закрытием трансферного окна в большой Европе.
Конте подчеркнул, что Осимхен у него играть не будет, и тут подоспел «Галатасарай». Турки взяли нигерийца в аренду на сезон с условием, что сами будут платить ему огромную зарплату. Де Лаурентис же попутно успел продлить контракт с Осимхеном уже до 2027 года и снизил отступные до 80 миллионов евро. Сам нигериец надеется на то, что уже в январе кто-то сможет его забрать (аренду в «Галатасарае» зимой можно завершить досрочно). Ну а если никто не купит зимой, то уж точно кто-то вернется за ним через год.
В общем, далеко не факт, что в итоге «Наполи» сможет выручить искомые 80 миллионов. А они клубу могут очень пригодиться, если к тому времени придется увольнять строптивого Конте и платить ему большую неустойку. Впрочем, у Де Лаурентиса есть еще один золотой актив.
Прошедшим летом «ПСЖ» уже сделал попытку купить Хвичу Кварацхелию, предложив тому огромную зарплату, но получил отказ от «Наполи». В Неаполе грузин получает не более двух миллионов евро в год, что по меркам нынешних европейских звезд и стандартов топ-клубов просто смешно. Если Осимхену дали 11 миллионов в том же «Наполи», то нетрудно согласиться с итальянскими СМИ, которые утверждают: окружение Хвичи справедливо хочет от клуба зарплату в 5-6 миллионов. Очевидно, что в ближайшее время переговоры на эту тему, начавшиеся еще в прошлом сезоне, будут продолжены. С учетом поправок на неаполитанские реалии и личность Де Лаурентиса можно предположить, что нас ждет новая мыльная опера. А продажа Хвичи следующим летом выглядит уже куда реальнее, чем это было летом прошедшим.
Что касается турнирных перспектив «Наполи» в этом чемпионате, то Конте ставит задачу попасть в первую четверку. После трех туров у неаполитанцев две победы и одно поражение. Конте очень рассчитывает, что его любимый Лукаку заменит Осимхена и на пару с Хвичей станет одним из главных творцов успешного сезона, который вернет «Наполи» в еврокубки. Посмотрим, насколько прав окажется Антонио, прежде всего по части своего оптимизма, в отношении бельгийца. Многие в Италии считают, что тот уже едет с ярмарки.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|3
|2
|1
|0
|8-2
|7
|
2
|Ювентус
|3
|2
|1
|0
|6-0
|7
|
3
|Торино
|3
|2
|1
|0
|5-3
|7
|
4
|Удинезе
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|
5
|Верона
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
6
|Наполи
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|
7
|Эмполи
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
8
|Лацио
|3
|1
|1
|1
|6-5
|4
|
9
|Парма
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
10
|Дженоа
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|
11
|Аталанта
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
12
|Фиорентина
|3
|0
|3
|0
|3-3
|3
|
13
|Лечче
|3
|1
|0
|2
|1-6
|3
|
14
|Кальяри
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
15
|Рома
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
16
|Милан
|3
|0
|2
|1
|5-6
|2
|
17
|Монца
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
18
|Болонья
|3
|0
|2
|1
|2-5
|2
|
19
|Венеция
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|
20
|Комо
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|14.09
|16:00
|
Комо – Болонья
|- : -
|14.09
|19:00
|
Эмполи – Ювентус
|- : -
|14.09
|21:45
|
Милан – Венеция
|- : -
|15.09
|13:30
|
Дженоа – Рома
|- : -
|15.09
|16:00
|
Аталанта – Фиорентина
|- : -
|15.09
|16:00
|
Торино – Лечче
|- : -
|15.09
|19:00
|
Кальяри – Наполи
|- : -
|15.09
|21:45
|
Монца – Интер
|- : -
|16.09
|19:30
|
Парма – Удинезе
|- : -
|16.09
|21:45
|
Лацио – Верона
|- : -
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|4
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|3
|
|
Марко Брешанини
Аталанта
|2
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|2
|
|
Давид Нерес
Наполи
|2
|
|
Кенан Йылдыз
Ювентус
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Патрик Доргу
Лечче
|3
|1
|0
|
|
Марин Понграчич
Фиорентина
|1
|0
|0
|
|
Ассан Камара
Удинезе
|2
|0
|0