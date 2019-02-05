Юрий Васильков: "Об инвалидности Кокорина речи не идет"

Бывший врач "Спартака" и сборной России Юрий Васильков в разговоре с корреспондентом "СЭ" выразил мнение, что нападающему "Зенита" Александру Кокорину не грозят серьезные проблемы с коленом.

Сейчас Александр, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и детский тренер Александр Протасовицкий находятся в столичном СИЗО-2 "Бутырка" за участие в двух драках в центре Москвы, которые произошли в октябре прошлого года. Следствие обратилось в суд с ходатайством о продлении их арестов с 8 февраля до 8 апреля этого года.

- Даже если Саша пробудет в СИЗО еще два месяца, ничего страшного с его коленом не произойдет. А на реабилитацию ему потребуется примерно месяц. Он еще молодой игрок, его организм работает как часы. Так что разговоры о том, что мы потеряем Кокорина-футболиста, вести не стоит.

- Но ранее адвокат Александра заявил, что содержание под стражей может сделать его инвалидом.

- Представители Саши делают все, чтобы вытащить своего подзащитного из тюрьмы. Но ему провели отличную операцию на колене. А новых повреждений он не получал. Остается лишь довести нижнюю часть колена до нужных кондиций. Это может занять даже чуть меньше месяца. Об инвалидности речи не идет. (Сергей Погребняк)

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