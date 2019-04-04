Юрий Семин: "Кокорина и Мамаева нужно было наказать, но это уже чересчур"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в интервью YouTube-каналу Commandos считает, что суд слишком строго отнесся к нападающему "Зенита" Александру Кокорину и хавбеку "Краснодара" Павлу Мамаеву. Футболисты обвиняются в избиении Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

- Какая самая обидная потеря из воспитанников "Локо"?

- Наверное, Кокорин. Он же был в нашей школе.

- Он сможет вернуться на высокий уровень?

- Они крепкие ребята, я думаю, они выдержат давление. То, что сейчас происходит, - это уже чересчур. Они должны были быть наказаны, но не в ущерб профессии. Им сложнее вернуться на футбольное поле. Но они вернутся, я думаю.

8 октября футболисты были помещены в СИЗО на 2 месяца, впоследствии срок дважды увеличивали до четырех и шести месяцев, а накануне суд продлил им арест с 25 сентября.