Юрий Семин: "Денисов – болен. Остальное спрашивайте у гендиректора"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал ситуацию с полузащитником Игорем Денисовым. Хавбек не попал в заявку на матч с "Рубином" (4:0).

- Денисов – болен, он на бюллетене. Остальные моменты спрашивайте у нашего генерального директора, - ответил Семин на вопрос корреспондента "СЭ". (Александр Рогулев)

Василий Кикнадзе: "Денисова нет в Москве и он не выходит на связь. Сейчас коллеги выясняют, что с ним происходит"

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