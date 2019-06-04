"Юра! Выздоравливай!" "Краснодар" поддержал Газинского, который получил травму

Официальный Твиттер "Краснодара" поддержал своего полузащитника Юрия Газинского, который получил травму плеча в контрольном матче за сборную России с "Чертаново" (6:0).

– Юра! Выздоравливай! Юрий Газинский сегодня покинет расположение сборной России после того, как накануне получил повреждение в товарищеском матче Газинский не сыграет в матчах квалификации Евро-2020 против Сан-Марино и Кипра. Мы желаем Юрию скорейшего выздоровления! – написано в Твиттере "Краснодара".

​В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45).

Юра! Выздоравливай! 🙏



Юрий Газинский сегодня покинет расположение @TeamRussia после того, как накануне получил повреждение в товарищеском матче 😢



Газинский не сыграет в матчах квалификации #Евро2020 против Сан-Марино и Кипра.



Мы желаем Юрию скорейшего выздоровления! pic.twitter.com/ajcYTC3H2W — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 4 июня 2019 г.

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