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"Юра! Выздоравливай!" "Краснодар" поддержал Газинского, который получил травму

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Официальный Твиттер "Краснодара" поддержал своего полузащитника Юрия Газинского, который получил травму плеча в контрольном матче за сборную России с "Чертаново" (6:0).

– Юра! Выздоравливай! Юрий Газинский сегодня покинет расположение сборной России после того, как накануне получил повреждение в товарищеском матче Газинский не сыграет в матчах квалификации Евро-2020 против Сан-Марино и Кипра. Мы желаем Юрию скорейшего выздоровления! – написано в Твиттере "Краснодара".

​В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45).

 

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