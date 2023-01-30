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Яровинский: «Поражаюсь Семину и Слуцкому. Они провели дикое количество матчей на высочайшем уровне и не сошли с ума»

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Рубина» и ЦСКА Олег Яровинский поделился мнением о работе российских тренеров Юрия Семина и Леонида Слуцкого.

— Первой в цепочке всех событий стал уход Слуцкого в ноябре 2022-го. Как это было?
— После матча с «Енисеем» он позвонил мне с уже принятым решением. Уход Леонида Викторовича с одной стороны стал неожиданностью, с другой — такой уровень давления может выдержать не каждый, — приводит Sport24 слова Яровинского.

— Не пытались отговорить?
— Когда взрослые люди принимают серьезные решения, отговаривать их — значит давить на больную мозоль. Иногда человека лучше просто поддержать — неважно, согласен ты с ним или нет. Понять, что на душе у главного тренера может только тот, кто сам им был. Главный тренер — это вообще самая одинокая профессия в футболе. Поражаюсь таким тренерам, как Семин и Слуцкий, которые провели дикое количество матчей на высочайшем уровне и не сошли с ума.

Семин покинул «Ростов» в 2021 году, проработав в клубе всего полтора месяца. Он также тренировал «Локомотив», «Анжи», «Мордовию», «Динамо» и другие клубы.

В ноябре 2022 года «Рубин» объявил об уходе Слуцкого с должности главного тренера команды. Отмечалось, что специалист расторг контракт с клубом из Казани по собственному желанию.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-30-yarovinskiy-porazhayus-seminu-i-slutskomu-proveli-dikoye-kolichestvo-matchey-na-vysochayshem-urovne-i-ne-soshli-s-uma
Футбол
Леонид Слуцкий
Олег Яровинский
Юрий Семин
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