«Яшину даже одноместную палату не нашли!» Что было с великим вратарем после ампутации ноги
Бывший сотрудник ЦК ВЛКСМ, отвечавший за футбольную сборную СССР, Вячеслав Каневский в интервью «СЭ» рассказал, как величайший вратарь ХХ века Лев Яшин пережил ампутацию ноги.
— Последние годы Яшина были ужасные.
— Я смотрел на умирающего Яшина — и думал: какая же липа это все... Эта звезда Героя... Настолько ему это было не нужно! У него отняли вторую ногу, заставили бросить курить. К чему эти звезды? После первой ампутации я ездил к нему в больницу.
— В Финляндию?
— Какую еще Финляндию? Его в Москве оперировали, в институте Бурденко! Прихватило-то Яшина в Венгрии, с ветеранами ездил. Тромб образовался, чуть ли не гангрена началась. Венгры что могли — сделали. Его быстро в самолет — и в Москву. Сразу на операционный стол.
— Вы приходили в больницу — и что была за картина?
— Мы с Симоняном сидели в управлении футбола по 2-3 часа, все размышляли — как ехать? Что говорить? Как успокаивать? Симонян отправился первым. К вечеру возвращается. Спрашиваю: ну как?
— Что рассказал?
— Говорит — пришел я в палату. Лева грустный-грустный. Сажусь на край кровати, молчим. Потом как заревели оба! Два мужика — сидим и два часа плачем.
— После операции Яшина в Москве навестил знаменитый немецкий вратарь Харальд Шумахер. Описывал в книжке: «У меня было ощущение, что это выгоревший изнутри гоночный автомобиль».
— Я отправился к Яшину на следующий день. По миру вышли газеты с новостями про Яшина, все это приходило в федерацию. До сих пор помню, что написали англичане: «В 60-е из русских знали Гагарина, Хрущева и Яшина». Мы эти газеты, телеграммы собрали. Геша Логофет и Лев Зарахович отвечали в федерации за международные дела, мне помогли. Иду как на последний рубеж. Колени трясутся! Верите?
— Еще бы.
— Валентину Тимофеевну я тогда почти не знал, только по телефону общался. Приоткрываю дверь — она в палате убирается. Шепотом: «Скажите ему, что пришел Каневский...» Чуть-чуть подождал — выглянула: «Лева ждет вас». Зашел и обалдел.
— Что такое?
— Такому человеку даже одноместную палату не смогли найти!
— Не может быть.
— Да. Стоят две койки — на одной Яшин, на другой парень-«афганец». Лев Иванович чуть приподнялся: «О, Славик, привет...» Вдруг что-то щелкнуло у меня внутри — я громко: «Лев Иванович! Ну что же это?!» Он ждал соболезнований — а встрепенулся от моего тона: «А что такое?» — «Вы вторую неделю лежите! Может, хватит уже? Что я за двоих-то пашу?»
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|- : -
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0