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24 октября 2025, 12:50

«Яшину даже одноместную палату не нашли!» Что было с великим вратарем после ампутации ноги

Юрий Голышак
Обозреватель
Лев Яшин.
Фото Дмитрий Донской, архив «СЭ»

Бывший сотрудник ЦК ВЛКСМ, отвечавший за футбольную сборную СССР, Вячеслав Каневский в интервью «СЭ» рассказал, как величайший вратарь ХХ века Лев Яшин пережил ампутацию ноги.

— Последние годы Яшина были ужасные.

— Я смотрел на умирающего Яшина — и думал: какая же липа это все... Эта звезда Героя... Настолько ему это было не нужно! У него отняли вторую ногу, заставили бросить курить. К чему эти звезды? После первой ампутации я ездил к нему в больницу.

— В Финляндию?

— Какую еще Финляндию? Его в Москве оперировали, в институте Бурденко! Прихватило-то Яшина в Венгрии, с ветеранами ездил. Тромб образовался, чуть ли не гангрена началась. Венгры что могли — сделали. Его быстро в самолет — и в Москву. Сразу на операционный стол.

— Вы приходили в больницу — и что была за картина?

— Мы с Симоняном сидели в управлении футбола по 2-3 часа, все размышляли — как ехать? Что говорить? Как успокаивать? Симонян отправился первым. К вечеру возвращается. Спрашиваю: ну как?

— Что рассказал?

— Говорит — пришел я в палату. Лева грустный-грустный. Сажусь на край кровати, молчим. Потом как заревели оба! Два мужика — сидим и два часа плачем.

— После операции Яшина в Москве навестил знаменитый немецкий вратарь Харальд Шумахер. Описывал в книжке: «У меня было ощущение, что это выгоревший изнутри гоночный автомобиль».

— Я отправился к Яшину на следующий день. По миру вышли газеты с новостями про Яшина, все это приходило в федерацию. До сих пор помню, что написали англичане: «В 60-е из русских знали Гагарина, Хрущева и Яшина». Мы эти газеты, телеграммы собрали. Геша Логофет и Лев Зарахович отвечали в федерации за международные дела, мне помогли. Иду как на последний рубеж. Колени трясутся! Верите?

— Еще бы.

— Валентину Тимофеевну я тогда почти не знал, только по телефону общался. Приоткрываю дверь — она в палате убирается. Шепотом: «Скажите ему, что пришел Каневский...» Чуть-чуть подождал — выглянула: «Лева ждет вас». Зашел и обалдел.

— Что такое?

— Такому человеку даже одноместную палату не смогли найти!

— Не может быть.

— Да. Стоят две койки — на одной Яшин, на другой парень-«афганец». Лев Иванович чуть приподнялся: «О, Славик, привет...» Вдруг что-то щелкнуло у меня внутри — я громко: «Лев Иванович! Ну что же это?!» Он ждал соболезнований — а встрепенулся от моего тона: «А что такое?» — «Вы вторую неделю лежите! Может, хватит уже? Что я за двоих-то пашу?»

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Лев Яшин
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
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30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Кр. Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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