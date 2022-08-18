«Войводина» будет выплачивать зарплату Майсторовичу до присоединения к «Динамо»

Спортивный директор «Войводины» Марко Йованович рассказал, кто будет выплачивать зарплату защитнику Милану Майсторовичу после перехода в «Динамо».

«Эти шесть месяцев зарплату будет платить «Войводина», — цитирует «РБ Спорт» Йовановича.

Вчера, 17 августа, «Динамо» объявило о подписании контракта с 17-летним Майсторовичем. Футболист присоединится к московскому клубу в феврале 2023 года, после того как ему исполнится 18 лет. До этого момента он будет играть за «Войводину».

В прошлом сезоне защитник принял участие в 18 матчах молодежной команды «Войводины» и забил 1 гол. Также футболист в составе сборной Сербии дошел до полуфинала чемпионата Европы-2022 среди игроков до 17 лет, который проходил с 16 мая по 1 июня.