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«Войводина» будет выплачивать зарплату Майсторовичу до присоединения к «Динамо»

Алексей Еремин
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Спортивный директор «Войводины» Марко Йованович рассказал, кто будет выплачивать зарплату защитнику Милану Майсторовичу после перехода в «Динамо».

«Эти шесть месяцев зарплату будет платить «Войводина», — цитирует «РБ Спорт» Йовановича.

Вчера, 17 августа, «Динамо» объявило о подписании контракта с 17-летним Майсторовичем. Футболист присоединится к московскому клубу в феврале 2023 года, после того как ему исполнится 18 лет. До этого момента он будет играть за «Войводину».

В прошлом сезоне защитник принял участие в 18 матчах молодежной команды «Войводины» и забил 1 гол. Также футболист в составе сборной Сербии дошел до полуфинала чемпионата Европы-2022 среди игроков до 17 лет, который проходил с 16 мая по 1 июня.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportivny-j-direktor-vojvodiny-otvetil-na-vopros-kto-budet-platit-v-blizhajshie-polgoda-zarplatu-mastorovichu/
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